В СНБО ответили на заявление Германии о размещении белорусских мигрантов в Украине

Секретарь СНБО предложил немецкой стороне забрать беженцев себе

В Совете безопасности и обороны Украины ответили на заявление Германии разместить нелегальных мигрантов из Беларуси в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немецкой стороне забрать беженцев себе. Об этом стало известно во время брифинга Данилова по итогам заседания.

"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина (Нильса, - ред.) Шмида. У нас есть предложение к социал-демократов Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов, - ред.), если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, "с какого перепугу" Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая сторона.

"Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать", - подчеркнул Данилов.

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