В "Слуге народа" заявили о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнания

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Верховной Раде подали для регистрации законопроекты о санкциях и политике непризнания. Об этом нардеп от "Слуги народа" Лиза Ясько написала на своей странице в Facebook.

"Важные новости! Только что я подала на регистрацию два моих законопроекта о санкциях и политике непризнания! Наступил исторический момент чтобы наконец создать действенную систему санкционного механизма и системной государственной политики защиты национальных интересов", - написала Ясько.

Первый законопроект "О национальных и международных санкциях". Второй - "Об особенностях государственной политики (непризнания)".

По словам Ясько, эти законы:

введут новую эффективную санкционную политику (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, введение нового рабочего органа при СНБО, который будет координировать санкционную политику);

установят политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

создадут механизмы привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Они введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.