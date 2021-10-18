В "Слуге народа" сообщили, лишат ли Разумкова депутатского мандата

Экс-спикера могут лишить мандата в случае, если он не будет выполнять обещания из предвыборной программы партии "Слуга народа"

Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков может лишиться депутатского мандата в случае, если он не будет выполнять обещания по предвыборной программе партии. Об этом сообщил лидер политической фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, который транслировала пресс-служба партии .

"Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же выбирали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые "Слуга народа" давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно", - высказался политик.

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, он отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" уже собрала более необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в Трускавце.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о вероятном увольнении с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, спикер как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. И подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

А уже 7 октября парламент уволил Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. За соответствующее решение проголосовали 284 народных избранника. Оппозиционные партии поблагодарили Разумкова за работу, за то, что пытался прислушаться ко всем фракциям и "не дал свергнуть парламентаризм".