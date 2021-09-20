В "Слуге народа" определились с новым главой правоохранительного комитета

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На должность выдвинули народного депутата Сергея Ионушаса

Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатом на должность главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Сейчас Ионушас находится в должности заместителя главы комитета. Однако должность главы стала вакантной после того, как нардеп Денис Монастырский, возглавлявший комитет, стал министром внутренних дел.

"Вместо него (Ионушаса, – ред.) на место заместителя главы был предложен Вячеслав Медяник", – заявила Палийчук.

Как заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, уже в ближайшее время парламент проголосует за назначение Ионушаса на должность.

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