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В "Слуге народа" не поддержали идею легализации оружия

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

По словам нардепа, вероятность того, что этот документ примут - очень мала

Законопроект об обороте гражданского оружия не нашел своей поддержки среди нардепов политической фракции "Слуге народа". Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

"Вопросы, которые обсуждались — это законопроект об оружии, сейчас будет обсуждаться законопроект о "евробляхах"... Относительно законопроекта о легализации короткоствольного оружия (это одна из частей этого законопроекта, потому что речь вообще об обороте оружия), часть, которая касается легализации короткоствольного оружия, вызывает очень много вопросов у наших коллег. Я не думаю, что у этих положений есть вообще поддержка даже в нашей фракции", - сказал Гетманцев.

По словам нардепа, даже если законопроект попадет в сессионный зал Верховной Рады, вероятность того, что этот документ примут - очень мала.

В то же время он рассказал, что выступает против легализации оружия в Украине.

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Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.

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