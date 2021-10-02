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В "Слуге народа" не исключат, что Разумков вслед за должностью может уйти из Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова

В Трускавце "слуги народа" обсуждают, что глава парламента может потерять и депутатский мандат. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

"Слуги народа" в кулуарах обсуждают, что глава парламента может еще остаться и депутатского мандата", - говорится в сообщении.

Издание это объяснило тем, что, когда голосовали за Разумкова на должность председателя Верховной Рады, он написал заявление на выход из фракции. И у" слуг " до сих пор есть эта бумага.

Новости по теме: "Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.

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