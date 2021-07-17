В "Слуге народа" назвали главную задачу нового главы МВД

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В частности, должны быть разделены Нацгвардия, полиция и пограничная служба

Одной из главных задач нового главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского станет разделение МВД. Его предшественник Арсен Аваков был против этого, дискуссия с ним велась два года. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Украина 24".

Он уточнил, что должны быть разделены Нацгвардия, полиция и пограничная служба.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный относительно того, что такие большие Министерства надо разбивать на несколько инстанций. Одно из таких главных задач, которые будут стоять перед министром - это сделать разделение этих частей", - отметил Арахамия.

В течение ближайшего месяца Монастырский будет проводить полный аудит в МВД, а затем сделает соответствующие заявления.