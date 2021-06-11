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В Штатах появится еще одно генеральное консульство Украины

Оксана Маркарова Фото из открытых источников

Новое дипломатическое учреждение будет находиться в городе Хьюстон

Генеральное консульство Украины появится в американском городе Хьюстон в штате Техас. Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.

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Напомним, в прошлом году в Азербайджане назначили первого почетного консула и открыли консульство Украины в городе Шемахи.

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