В Штатах появится еще одно генеральное консульство Украины

Новое дипломатическое учреждение будет находиться в городе Хьюстон

Генеральное консульство Украины появится в американском городе Хьюстон в штате Техас. Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook .

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.

Новости по теме: Маркарова стала новым послом Украины в США: Что о ней известно

Напомним, в прошлом году в Азербайджане назначили первого почетного консула и открыли консульство Украины в городе Шемахи.