В Северодонецком районе пытаются незаконно захватить власть, - Дубовой

Ростислав Дубовый zagittya.com.ua

В Северодонецком районе Луганской области неизвестные пытаются незаконно захватить власть. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил глава Северодонецкого районного совета Ростислав Дубовой.

"Вчера прошло собрание каких-то людей. Обозвали себя сессией, напринимали каких-то, на мой взгляд, неправовых, незаконных решений. Это все называется "захват власти". Вы посмотрите, что сегодня происходит в стране. Избивают журналистов, обливают зеленкой, нет свободы слова. В Луганской области происходит захват органов власти", - отметил Дубовой.

"На сегодняшний день не установлено, кто эти люди. Есть фото-, видеофиксация. Правоохранительные органы разбираются, устанавливают личности этих людей. Называют себя депутатами. Поэтому вот сейчас органы разбираются и устанавливают, кто … . Но мы все равно продолжаем работать, так же, как и работали", - добавил Дубовой.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы в ближайшее время дадут правовую оценку людям, которые совершают незаконные действия.

Напомним, 24 июня 2021 года прокуроры и следователи СБУ и ГБР провели обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе в приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали еще и к матери жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также к его родственникам, проводятся обыски у помощников народных депутатов.

Напомним, в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний назвал обыски террором и местью со стороны действующей власти.

В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на тренировочную базу Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь". По словам народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, злоумышленники кинули в здание гранату или бутылку с зажигательной смесью. В ходе инцидента пострадал один сотрудник. Кива отметил, что нападение на тренировочную базу является местью за сожжение фашистских знамён возле монумента Родины-Матери.