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В России заявили о "снятии водной блокады" с оккупированного Крыма

Фото из открытых источников

До завершения строительства магистрального водопровода его функции будет выполнять временный, проложенный российскими военными

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских военных, снял водную блокаду оккупированного Россией полуострова, передает "Интерфакс".

"Важно отметить, что Вооруженные силы участвуют в решении общих вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал он.

По словам Шойгу, это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Отметим, что в 2020 году подразделения российской армии проложили трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища в оккупированном Крыму для поставки воды в Симферополь.

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Ранее в России заявляли, что скважины в Азовском море для поставки воды в оккупированный Крым начнут бурить с июля.

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