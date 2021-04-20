В России резко отреагировали на высылку дипломата из Украины: Готовится ответ

Соответствующие шаги готовятся в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают высылку российского дипломата с Украины абсолютно неприемлемой и начали готовить соответствующие шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ .

Как отмечается, МИД обвинил украинского консула в попытках будто бы купить закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащих персональные сведения о частных лицах.

"Эти материалы нужны киевской власти для подготовки "политических репрессий" против своих же соотечественников, которые имеют двойное гражданство России и Украины или имеют собственность и родственников в нашей стране", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве также добавили, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и "оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве".

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Напомним, ранее Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, ему дали 72 часа.