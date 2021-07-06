В России допустили участие США в переговорах по Донбассу: Названы условия

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков Интерфакс

Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать "более объемный и спокойный" подход ко всему, что происходит в Украине

В России допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Об этом изданию "Международная жизнь" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть различные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности по этому поводу нет", - заявил он.

Рябков заявил, что Вашингтон не учитывает подходы Москвы по урегулированию в Украине, представить конструктивный вклад США в работу в "минском формате", по его словам, сложно.

"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - сказал он.

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Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский допустил расширение переговоров по Донбассу, в том числе в рамках "нормандского формата".

"Когда начался "режим тишины", уменьшилось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают "нормандский формат". Кроме "нормандского формата", будет прямой разговор с президентом Путиным, а кроме прямого разговора с Путиным, я вижу формат привлечения США в эту дискуссию", - сказал он.