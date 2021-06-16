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В РФ заявили, что препятствий для нормандской встречи глав МИД нет

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак Фото из открытых источников

В прошлом году, в июле, министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление

В России заявили, что для нормандской встречи глав Министерств иностранных дел нет никаких препятствий. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление, но пока нет никаких проблем в организации встречи.

"В том же месяце была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.

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Напомним, ранее мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующая встреча советников лидеров "нормандского формата" может состояться в очном формате. Конкретную дату встречи не назвали. 

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