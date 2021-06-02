В РФ считают, что в Украину под видом учений с НАТО доставят оружие

Украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020 Armyinform

Это якобы должно произойти во время учений Sea Breeze

Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает "Интерфакс".

"Под прикрытием проведения обучения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в предыдущие годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

Учения Sea Breeze запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

К участию в учениях планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений разных стран - в сухопутном. Также к обучению будут привлечены органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных сил Украины, правоохранительные органы и тому подобное.

Нынешние учения Sea Breeze-2021 объединят рекордное количество государств-участников, а именно 27 стран, которые привлекут свои подразделения, экипажи кораблей и самолетов. Кроме того, в обучении планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.