В РФ разрешили военным блокировать Керченский пролив: Украина отреагировала

В МИД Украины заявили, что российская сторона пренебрегает правами Украины как морской страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин может использовать армию РФ для необоснованной блокады Керченского пролива. Российская сторона пренебрегает правами Украины как морской страны, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" .

"Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", - отметил Николенко, комментируя подписание российским главой Закона о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива.

По его словам, на сегодня под охраной Российской гвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным полуостровом Крым.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства в отношении черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Николенко подчеркнул, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

К слову, в пояснительной записке к российскому документу отмечается, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мостовой переход через него и энергомост с Крымом. С момента подписания указа Владимиром Путиным военные РФ смогут проводить оцепление охраняемых территорий при попытке незаконно пересечь и проникнуть в акваторию, а также в случае попытке покинуть ее.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным при одном условии. Российского лидера должно интересовать решение ряда кризисных вопросов. По его словам, подготовка к этому "непростому матчу" продолжается.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ведут подготовку к встрече двух президентов.