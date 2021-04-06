В РФ прокомментировали смену площадки для ТКГ: Нужна позиция еще двух сторон

Пресс-секретарю президента РФ пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе встречаться в Минске

Российская сторона пока ничего не знает о планах Украины перенести из Минска (Беларусь) площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе . Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске по возвращении к офлайн встречам.

"Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - отметил Песков.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что украинская делегация не будет принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, если они будут происходить в Минске и подчеркнул на необходимости поиска новой площадки для переговоров.