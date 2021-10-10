home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

В РФ исключили тему Крыма на саммите Путина и Зеленского

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

По словам Пескова, для Кремля такого вопроса не существует

Пресс-секретарь Кремля и президента России Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации полуострова Крыма во время личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, для Кремля такого вопроса не существует, передает "РИА Новости".

"Ни. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Как известно, проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации полуострова Крым и урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Новости по теме: Встреча Путина и Зеленского возможна, но в Кремле назвали новый камень преткновения

Напомним, ранее Дмитрий Песков говорил, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не был против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, но предпосылок для ее проведения нет.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Решение о членстве Украины в НАТО лежит только в политической плоскости, - вицепремьер Рекордный урожай: В Украине собрали почти 50 миллионов тонн зерна Кулеба заявил, что Турция заинтересовалась возможностями украинского авиазавода "Антонов" На дорогах Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: Где именно

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект