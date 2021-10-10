В РФ исключили тему Крыма на саммите Путина и Зеленского

По словам Пескова, для Кремля такого вопроса не существует

Пресс-секретарь Кремля и президента России Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации полуострова Крыма во время личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, для Кремля такого вопроса не существует, передает "РИА Новости".

"Ни. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Как известно, проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации полуострова Крым и урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

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Напомним, ранее Дмитрий Песков говорил, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не был против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, но предпосылок для ее проведения нет.