В РФ анонсировали создание новых воинских частей на границе с Украиной

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Также воинские части будут сформированы на границе со странами Балтии

В Министерстве обороны России анонсировали создание 20 новых воинских частей в Западном военном округе. Он граничит с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает "Коммерсант".

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", – сообщил он.

По его словам, такие действия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники в российскую армию.

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Ранее сообщалось, что Россия вновь укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ на "недружественные действия с ее стороны".