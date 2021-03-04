В рейтингах парламентских партий лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

В президентском рейтинге во второй тур выходит представитель ОПЗЖ: Виктор Медведчук или Юрий Бойко

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 19-28 февраля 2021 года.

Так, по результатам электоральных настроений украинцев, новый состав Рады выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" - 21,9%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 21,3%

"Европейская солидарность" - 15%

ВО "Батькивщина" - 11,3%.

Фото из открытых источников

Рейтинг других политсил получился следующим:

"Сила и честь" - 4,9%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,1%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,5%

"Партия Шария" - 3,2%

"Гражданская позиция" - 2,8%

ВО "Свобода" - 2,2%

"Голос" - 2,1%

"За майбутне" - 1,1%

"Оппозиционный блок" - 0,8%

"Народный фронт" - 0,8%

"Национальный корпус" - 0,6%

Объединение "Самопомощь" - 0,4%.

Фото из открытых источников

Президентский рейтинг показывает, что самые вероятные кандидаты на второй тур - это действующий президент Владимир Зеленский и один из представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" - либо Виктор Медведчук, либо Юрий Бойко.

Фото из открытых источников Фото из открытых источников Фото из открытых источников