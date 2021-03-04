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В рейтингах парламентских партий лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

В президентском рейтинге во второй тур выходит представитель ОПЗЖ: Виктор Медведчук или Юрий Бойко

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 19-28 февраля 2021 года.

Так, по результатам электоральных настроений украинцев, новый состав Рады выглядел бы следующим образом:

  • "Слуга народа" - 21,9%
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 21,3%
  • "Европейская солидарность" - 15%
  • ВО "Батькивщина" - 11,3%.
Фото из открытых источников


 
Рейтинг других политсил получился следующим:
  • "Сила и честь" - 4,9%
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,1%
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,5%
  • "Партия Шария" - 3,2%
  • "Гражданская позиция" - 2,8%
  • ВО "Свобода" - 2,2%
  • "Голос" - 2,1%
  • "За майбутне" - 1,1%
  • "Оппозиционный блок" - 0,8%
  • "Народный фронт" - 0,8%
  • "Национальный корпус" - 0,6%
  • Объединение "Самопомощь" - 0,4%.

Фото из открытых источников

Президентский рейтинг показывает, что самые вероятные кандидаты на второй тур - это действующий президент Владимир Зеленский и один из представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" - либо Виктор Медведчук, либо Юрий Бойко.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

 
Центр "Социальный мониторинг" проводил социологический опрос с 19 по 28 февраля 2021 года. Всего было опрошено не менее 3 тысяч респондентов по всей территории Украины, методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,83%.
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