В рейтингах парламентских партий лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос
В президентском рейтинге во второй тур выходит представитель ОПЗЖ: Виктор Медведчук или Юрий Бойко
Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 19-28 февраля 2021 года.
Так, по результатам электоральных настроений украинцев, новый состав Рады выглядел бы следующим образом:
- "Слуга народа" - 21,9%
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 21,3%
- "Европейская солидарность" - 15%
- ВО "Батькивщина" - 11,3%.
Рейтинг других политсил получился следующим:
- "Сила и честь" - 4,9%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,1%
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,5%
- "Партия Шария" - 3,2%
- "Гражданская позиция" - 2,8%
- ВО "Свобода" - 2,2%
- "Голос" - 2,1%
- "За майбутне" - 1,1%
- "Оппозиционный блок" - 0,8%
- "Народный фронт" - 0,8%
- "Национальный корпус" - 0,6%
- Объединение "Самопомощь" - 0,4%.
Президентский рейтинг показывает, что самые вероятные кандидаты на второй тур - это действующий президент Владимир Зеленский и один из представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" - либо Виктор Медведчук, либо Юрий Бойко.
Центр "Социальный мониторинг" проводил социологический опрос с 19 по 28 февраля 2021 года. Всего было опрошено не менее 3 тысяч респондентов по всей территории Украины, методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,83%.