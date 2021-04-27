В Раду внесли представление на назначение главы Минэнерго: Собирается профкомитет

Сначала его кандидатуру должны поддержать в профильном комитете, а затем - в сессионном зале

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду на назначение министра энергетики. Глава правительства предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

По ее словам, теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента.

Кроме того, согласно повестке дня комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, который обнародовал народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram, профильный комитет соберется завтра, 28 апреля, для рассмотреть представления о назначении ГалущенкО.

Телеграм-канал О. Гончаренко

Напомним, 7 апреля в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. По их данным, он вывез свои вещи из ведомства еще две недели назад.

Впоследствии, Юрий Витренко опровергал слухи о том, что он якобы подает в отставку, отметив, что информация о неудовлетворении ОП его работой является слухами и имеет манипулятивный характер.