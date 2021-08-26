В Раду проходят пять партий, более 60% считают, что Медведчук должен быть оправдан и восстановлен в своих правах, - западные социологи

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

В случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы 5 партий. Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 20-24 августа 2021 года, пишет EU Today.

По результатам опроса, ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" - 21,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 19,3%, "Европейская солидарность" - 18,4%, "Батькивщина" -12,4%, "Сила и Честь" - 5,1% (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором).

Фото из открытых источников

В ответах на вопросы, касающихся дела главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, были зафиксированы следующие тенденции: по сравнению с предыдущим исследованием выросло количество респондентов, считающих, что преследование Виктора Медведчука со стороны власти – это попытка отвлечь внимание от реальных проблем в экономике и социальной сфере (рост с 41,3% до 42,8%) либо расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах (рост с 21,1% до 21,4%).

Фото из открытых источников

38,5% опрошенных заявили о том, что в результате слежения за судебным процессом над Виктором Медведчуком их отношение к оппозиционному политику улучшилось (рост с 37,4% до 38,5%):

Фото из открытых источников

Более 60% респондентов полагают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком будет признание его невиновным и восстановление его во всех правах (рост с 58,8% до 60,4%):

Фото из открытых источников

Также увеличилось количество опрошенных, которые считают что судебный процесс по делу Виктора Медведчука приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (рост с 70,2% до 71,8%). Для сравнения, то что эти события приведут к увеличению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", считают только 10,5%:

Фото из открытых источников

В блоке вопросов, посвященных конфликту на Донбассе, были получены следующие ответы: 55,3% опрошенных считают, что в наибольшей степени интересам Украины отвечает выполнение Минских соглашений. Также 69,6% заявили о том, что для восстановления мира и возвращения Донбасса Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным (против – только 16,1%). Еще 55,9% считают, что для возвращения Донбасса Владимир Зеленский должен провести и личную встречу с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Также 53,1% опрошенных согласились с тем, что ради достижения мира на Донбассе Украина может пойти на некоторые уступки и не занимать позицию, по которой урегулирование этого конфликта должно происходить исключительно на условиях украинской стороны.

Фото из открытых источников

42,4% респондентов полагают, что Президент Украины и украинское правительство не делают практически ничего для того чтобы вернуть мир на Донбасс. Еще 47,2% считают, что их усилия в этом вопросе недостаточны, и только 5,5% опрошенных заявили, что президент и правительство делают для этого "все возможное".

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 20-24 августа 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,020 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.