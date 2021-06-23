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В Раде зарегистрировали законопроект о полном разрыве дипотношений с Беларусью

Фото из открытых источников

Также парламентарии отреагировали на допрос Протасевича "Генпрокуратурой "ЛНР"

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных". Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

Как отмечается, документ в парламенте зарегистрировали представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь".  Так авторы предлагают:

  • полностью прекратить дипломатические отношения с Беларусью;
  • на официальном уровне не признать Лукашенко президентом Беларуси;
  • предложить белорусам различную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима.

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По словам Гончаренко, допуск Лукашенко так называемой "Генпрокуратуры "ЛНР" к допросу задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича означает "признание этих "республик".

Напомним, ранее посольство Украины в Минске обратилось к властям Беларуси с требованием предоставить официальные объяснения о заявлении "Генпрокуратуры ЛНР" о допросе ранее задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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