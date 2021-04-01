В Раде зарегистрировали законопроект о легализации частных армий

Впрочем, народный депутат сомневается, что его примут

"В плане законопроектных работ на текущий созыв Верховной рады такой законопроект есть, он зарегистрирован. Но готово ли к этому общество? Да и реализация этой идеи тоже под большим вопросом", - сказала она.

В то же время Безуглая отметила, что еще больше возникает сомнений с легализацией ЧВК, если вспомнить, что парламент оказался не готов поддержать законопроект, регулирующий оборот короткоствольного оружия и предлагающий более либеральные подходы к использованию его населением.

"Поэтому, думаю, в ближайшее время закон о ЧВК мы не примем", - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частные военные компании в Украине, к разработке которого следует привлечь ветеранов.