В Раде зарегистрировали постановление о признании ХАМАС террористической организацией

Бойцы палестинского движения ХАМАС REUTERS

Сейчас проект передан на рассмотрение руководству Рады

20 мая в Верховной Раде зарегистрировали постановление о признании Украиной ХАМАС террористической организацией. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что инициативу поддержали 80 депутатов. Сейчас проект передан на рассмотрение руководству Рады.

Одна из инициаторов, нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, заявила в Facebook: "Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюзу, США, Канаде, а также Британии и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел".

"Место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям", - добавила она.

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