В Раде планируют в среду рассмотреть госбюджет-2022: Стефанчук объяснил процедуру

Руслан Стефанчук Верховная Рада

Спикер парламента надеется, что нардепы не будут уходить, на некогда традиционные для Верховной Рады, бюджетные ночи

В Верховной Раде на этой неделе планируют рассмотреть государственный бюджет на 2022 год. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний".

"На среду (20 октября, - ред.) мы планируем рассмотреть вопросы, которые касаются бюджета Украины, принять его, так условно, в первом-втором чтении и направить с предложениями в Кабинет министров, чтобы они обработали и отправили в течение 14 дней до ВРУ на рассмотрение этот законопроект", - рассказал спикер.

Также он объяснил процедуру утверждения госбюджета.

"Она четко выписана Конституцией Украины, она четко выписана регламентом, она четко выписана бюджетным Кодексом Украины, она предусматривает необходимость сегодня проведения и завершения получения решения Комитета, до 20-го этот вопрос должен быть проголосовано в ВР.

Предложения, которые поддержал Комитет должны быть направлены в Кабинет министров Украины. Кабмин должен в течение 14 дней рассмотреть их и уже новую редакцию, поправленную, направить в Верховную Раду Украины.

ВР Украины, соответственно, до 20 ноября должна принять соответствующую смету государства на следующий год. Я очень надеюсь, что так и будет, и мы не будем уходить, к большому сожалению, на когда-то традиционные для Верховной Рады, бюджетные ночи", - разъяснил Стефанчук.

В частности, председатель ВРУ выразил надежду, чтобы до 20 ноября парламент проголосовал за бюджет государства на следующий год.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины увеличила государственный бюджет на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, Вооруженные Силы Украины и строительство дорог. В целом законопроектом №6052 предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.