В Раде планируют в среду рассмотреть госбюджет-2022: Стефанчук объяснил процедуру
Спикер парламента надеется, что нардепы не будут уходить, на некогда традиционные для Верховной Рады, бюджетные ночи
В Верховной Раде на этой неделе планируют рассмотреть государственный бюджет на 2022 год. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний".
"На среду (20 октября, - ред.) мы планируем рассмотреть вопросы, которые касаются бюджета Украины, принять его, так условно, в первом-втором чтении и направить с предложениями в Кабинет министров, чтобы они обработали и отправили в течение 14 дней до ВРУ на рассмотрение этот законопроект", - рассказал спикер.
Также он объяснил процедуру утверждения госбюджета.
"Она четко выписана Конституцией Украины, она четко выписана регламентом, она четко выписана бюджетным Кодексом Украины, она предусматривает необходимость сегодня проведения и завершения получения решения Комитета, до 20-го этот вопрос должен быть проголосовано в ВР.
Предложения, которые поддержал Комитет должны быть направлены в Кабинет министров Украины. Кабмин должен в течение 14 дней рассмотреть их и уже новую редакцию, поправленную, направить в Верховную Раду Украины.
ВР Украины, соответственно, до 20 ноября должна принять соответствующую смету государства на следующий год. Я очень надеюсь, что так и будет, и мы не будем уходить, к большому сожалению, на когда-то традиционные для Верховной Рады, бюджетные ночи", - разъяснил Стефанчук.
В частности, председатель ВРУ выразил надежду, чтобы до 20 ноября парламент проголосовал за бюджет государства на следующий год.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины увеличила государственный бюджет на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, Вооруженные Силы Украины и строительство дорог. В целом законопроектом №6052 предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.