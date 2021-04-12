В провале массовой вакцинации от COVID-19 виновата власть, надо производить собственную вакцину, - Бойко

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть сама виновата в провале вакцинации в стране. Еще в начале пандемии было предложено создавать собственную вакцину, впрочем, у президента отказались от такого предложения.

Об этом 12 апреля на Согласовательном совете заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, сообщает "Перший Незалежний".

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях парламента, если не будут рассматриваться важные на сегодня для общества вопросы.

"Вопрос создания собственной вакцины: то, что провалена вакцинация в стране, и как сказал глава фракции "Слуга народа", если она будет, многие люди будут отказываться, это не вина людей, это показание тотального недоверия к власти, потому что пять раз меняли дату вакцинации, три раза меняли вакцину... И когда мы видим, что люди сегодня даже отказываются от вакцинации по очереди, то, я считаю, единственным выходом было то, что мы предлагали, когда эта эпидемия начиналась. Надо создавать собственную вакцину", - заявил Бойко.

По его словам, в Украине есть производственные мощности для создания собственной вакцины против коронавируса.

"У нас остались научные кадры, нет технологии - надо покупать технологию. Я могу сказать, что нет сегодня в стране сферы, где мы не можем быть самостоятельными. И мы с самого начала говорили правительству, что страна с почти 40 млн людей не может критически зависеть от импортируемой вакцины. Что мы видели в начале эпидемии: что каждая страна закрывалась, сегодня каждая страна обеспечивала сначала своих граждан, и только потом предоставляет остатки в другие страны", - добавил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик также добавил, что в вопросе создания собственной вакцины власть потеряла год.

"Мы видим, что эта пандемия скоро не кончится, поэтому надо идти дальше, надо собственную вакцину производить и делать так, чтобы люди, когда директор завода, когда работники будут вакцинированы сами, врачи, тогда будет доверие и только тогда общество будет в безопасности", - отметил Бойко.

Как известно, власть отказалась от производства вакцины "Спутник V" в Украине, что предлагал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.