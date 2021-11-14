В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение, – Монастырский

Денис Монастырский РБК-Украина

По словам министра, сейчас видно, что для этого будет необходимость

В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, который транслировала Волынская ОГА.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", - сказал глава МВД.

Министр также добавил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга, главным планом Украины является строительство государственного рубежа.

"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития ситуации на границе Польши с Беларусью. В частности, он призвал к "созданию межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".