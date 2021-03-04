В президентском рейтинге во второй тур выходит представитель ОПЗЖ: Виктор Медведчук или Юрий Бойко

Фото из открытых источников

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур вышли бы нынешний президент Владимир Зеленский - 24,6%, председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук - 16,3% или сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко - 18,1%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 19-28 февраля 2021 года.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. По результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" за период с июня 2020 года по февраль 2021гг, новый состав Рады выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" - 21,9%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,3%

"Европейская солидарность" - 15%

ВО "Батькивщина" - 11,3%.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Центр "Социальный мониторинг" проводил социологический опрос с 19 по 28 февраля 2021 года. Всего было опрошено не менее 3 тысяч респондентов по всей территории Украины, методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,83%.