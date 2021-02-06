В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В дипмиссии заверили, то из-за пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили встречи с украинским президентом

Посольство США в Киеве заявило, что не советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть телеканалы ZIK, 112 Украина и Newsone. Об этом сообщил представитель посольства, передает РИА Новости.

"Любая информация о том, что Соединенные Штасшаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства США.

Кроме того, в дипмиссии уточнили, что "в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: