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В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В дипмиссии заверили, то из-за пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили встречи с украинским президентом

Посольство США в Киеве заявило, что не советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть телеканалы ZIK, 112 Украина и Newsone. Об этом сообщил представитель посольства, передает РИА Новости. 

"Любая информация о том, что Соединенные Штасшаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства США. 

Кроме того, в дипмиссии уточнили, что "в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь:

 
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программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу