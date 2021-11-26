В Полтаве "Молодежь – За Жизнь" раздала лекарства и продуктовые наборы пенсионерам

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Представители общественной организации "Молодежь – За Жизнь" доставили лекарства и продуктовые наборы нуждающимся в этом пенсионерам. Команда молодых людей пообщалась с людьми старшего поколения и призывает неравнодушных поддержать граждан преклонного возраста в непростой период отопительного сезона. Акция состоялась в рамках флешмоба #МолодежьНеравнодушна.

"Обязанность молодого поколения — помогать старикам и поддерживать их всячески. Молодежь не должна стоять в стороне, когда наши пенсионеры выживают на копеечные пенсии! Проявить такой жест добра к старшим — помочь с продуктовым набором, нужными лекарствами — это хоть немного облегчит их непростую жизнь сегодня. Мы призываем всех, не стоять в стороне и присоединится к такой доброй акции и помочь нуждающемуся по возможности! Не будьте равнодушными к ближним." — глава Полтавской ячейки общественной организации "Молодежь – За Жизнь" Екатерина Кива.