В Польше прогнозируют длительную кризис на границе с Беларусью

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

Польша построит прочный и высокий забор на границе

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох прогнозирует, что кризис на польско-белорусской границе продлится дольше, чем несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире"Польского радио".

В четверг Сейм Польши одобрил специальный закон о построении забора на границе с Беларусью. Акт предполагает, что это будет прочная и высокая ограда, оборудованная системой мониторинга и датчиками обнаружения движения.

Сольох отметил, что строительство сооружения является ответом на агрессию другой страны.

"Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Ситуация на границе очень опасная. Временное ограждение, которое было установлено на границе, необходимо улучшить", - сказал он.

Сольох отметил, что политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени.

На польско-белорусской границе построят постоянное ограждение, которое будет иметь также современные электронные и телекоммуникационные датчики и камеры. По соображениям безопасности технические детали инвестиции являются конфиденциальными.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.

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Ранее сообщалось, что Сейм Польши продлил на два месяца чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью в связи с миграционным кризисом. За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", – заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох.