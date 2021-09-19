В Польше анонсировали встречу Дуды с Зеленским на сессии Генссамблеи ООН

Встреча состоится вечером (по местному времени США) 21 сентября в здании генерального консульства Польши в Нью-Йорке

Как отмечается в программе, вечером (по местному времени) 21 сентября в здании генерального консульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Польши Анджея Дуды, Украины - Владимира Зеленского, Молдовы - Майи Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Во время визита в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Черногории, Литвы, Латвии и Эстонии.

К слову, посол Польши при ООН Кшиштоф Щерский заявил, во время своего выступления на 76-й сессии польский лидер обратит внимание на необходимость международной солидарности, а также укажет на том, насколько важным для мира в мире является соблюдение международного права.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В делегацию главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его первый заместитель Эмине Джапарова, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.