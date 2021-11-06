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В Пентагоне подтвердили концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Там заявили о масштабном характере

США убеждены, что активность РФ на границе с Украиной носит масштабный характер. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает"Интерфакса-Украина"

"Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.

"Мы призываем Россию быть более понятной в ее намерениях там (на границе с Украиной - ред)",- отметил он.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, в чем заключается необычность этой активности, представитель Пентагона отметил его масштабность. "Речь идет о масштабности, о размерах подразделений", - подчеркнул Кирби.

Новости по теме: РФ возобновила наращивание войск на границе с Украиной, – Washington Post

Напомним, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Впрочем, накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительную переброску российских подразделений, вооружение и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий. 

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