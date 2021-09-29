В ПАСЕ встревожены незаконным закрытием оппозиционных СМИ в Украине

РИА Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена закрытием украинских независимых средств массовой информации. Ряд делегатов европейских парламентов выступил против давления на свободу слова и оппозиционные СМИ в Украине.

Во вторник, 28 сентября, журналисты обратились к делегатам ПАСЕ с просьбой дать свою оценку незаконному блокированию независимых СМИ. Они передали евродепутатам письма, в которых говорится о том, как украинская власть, грубо нарушив принцип верховенства права, незаконно запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Позже, через час эфирного вещания, по приказу заместителя главы СБУ, заблокировала телеканал "Перший Незалежний". Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто поддержал представителей украинских СМИ и выступил против давления на СМИ в Украине.

Он заявил, что свобода самовыражения - одно из главнейших гуманитарных прав, а права человека чрезвычайно важны для Венгрии.

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"Мы часто слышим нотации от Европейского союза касательно свободы СМИ, но мы не закрыли ни одно медиа в своей стране. Более того, крупные средства массовой информации в Венгрии, которые являются ведущими игроками медийного сектора, выступают против политики правительства. И это демократия, мы должны с этим жить", - подчеркнул Сийярто.

Встревожен преследованием властью оппозиционных украинских медиа и член делегации ПАСЕ от Австрии, главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах. Он подчеркнул, что в Австрии закрыть медиа может только суд, а в Совете Европы есть специализированная платформа, где журналисты могут информировать комитет о случаях нарушения свободы слова.

Фото из открытых источников

"В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине - не самая лучшая", - указал евродепутат.

Итальянский сенатор Роберто Рампи также встал на сторону журналистов закрытых СМИ и отметил, что власть нарушила принципы резолюции о праве людей на осведомленность.

"Не бывает демократии без свободы слова, без разносторонних медиа и возможности для людей слышать разные мнения. Я считаю это большой проблемой. Мы знаем об украинской ситуации. Ассамблея приняла резолюцию о праве людей на осведомленность. Определенная свобода слова существует. Но мы продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с ней во всех странах", - заявил итальянский политик.

Член ПАСЕ от Чешской республики Иржи Валента добавил, что вопрос свободы слова очень важен для стран, которые хотят соблюдать демократические принципы.

"Это очень серьезный вопрос для всех народов, для всех стран мира. У нас в Чешской республике все это уже в порядке. Но в некоторых странах еще нет. Надо изучить еще ситуацию в этих странах. Думаю, что в будущем это произойдет", - сказал Валента.

Еще один итальянский сенатор Джанни Марилотти подчеркнул, что в Украине наблюдается кризис, а журналисты становятся жертвами политического давления.

"Для Организации Объединенных Наций свобода слова крайне важна, а именно, чтобы люди были проинформированы, чтобы они понимали, что происходит вокруг. Это играет ведущую роль для демократии. Поэтому свобода слова - это то, что мы должны оберегать повсюду. В Италии, в Украине, в США. И мы работаем над этим ежедневно. Так действовали во время кризиса с Ассанжем, и так же будем действовать в ситуации с закрытием украинских телеканалов. Это те вопросы, которые являются фундаментальными для демократии", - акцентировал Марилотти.

В свою очередь, сенатор Франции Дидье Мари напомнил, что независимая журналистика является фундаментом демократического общества.

"Свобода слова очень важна для демократии: иметь свободных журналистов и свободные СМИ. Всем необходимо знать, что думают другие люди. Нам необходима журналистика, способная объяснить, что происходит, и необходимы различные точки зрения. Поэтому для нас очень важно, чтобы медиа были свободны. Один из фундаментальных критериев принадлежности к Европе и к демократии - это свободная журналистика. И необходимо защищать ее от власти, когда власть её ущемляет", - подытожил француз.

Член португальской делегации в ПАСЕ Пауло Писко подчеркнул, что свобода слова является одним из самых главных принципов демократии, а закрытие независимых СМИ нарушает права и свободы граждан.

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Представитель Португалии в ПАСЕ Педро Сегоньйо отметил, что в его стране свобода слова - это фундаментальное право, гарантированное Конституцией. Поэтому, по его словам, очень важно существование СМИ, в которых человек с любой политической позицией сможет высказаться и тем самым реализовать демократические принципы в отношении всех учреждений и организаций.

Фото из открытых источников

Представитель Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андрей Гунько также выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине:

"Меня очень тревожит закрытие различных телеканалов сейчас. Меня волнует ситуация и угрозы в адрес Анатолия Шария, я с ним контактирую, и ситуация с украинским журналистом Русланом Коцабой, на которого нападали националисты. Состояние дел со свободными медиа и свободой слова в Украине вызывает беспокойство в целом, и это отслеживается здесь в ПАСЕ, и также в Германии".

Фото из открытых источников

Представитель Франции в ПАСЕ Димитри Убро касательно закрытия независимых СМИ в Украине считает, что надо бороться за то, чтобы демократия оставалась жизнеспособной.

А вот член ПАСЕ от Финляндии, вице-президент ПАСЕ Киммо Кильюнен заявил, что в стране, где не дают свободно выражать мнения, не может быть серьезных политических и демократических процессов.

Фото из открытых источников

Ранее санкциями против оппозиционных СМИ в Украине обеспокоились в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава миссии ООН Матильда Богнерэти заявила, что эти решения украинской власти не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимым органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 года), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В то же время Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Тереза Рибейро выразила обеспокоенность введением Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против ряда СМИ, рекомендовав проводить тщательную проверку каждого издания, прежде чем вводить ограничения против них.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.