В ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова

ПАСЕ. Фото: Council of Europe/Ellen Wuibaux/Flickr

В Парламентской Ассамблее Совета Европы выразили обеспокоенность из-за санкций СНБО в отношении украинских СМИ, которые были заблокированы без каких-либо причин и судебного разбирательства. Предлагается создать специальную комиссию по расследованию, которая оценит свободу прессы в Украине.

Об этом сказано в предложении по резолюции Ассамблеи, которую внес французский сенатор Клод Керн.

В проекте документа говорится, что Ассамблея выражает обеспокоенность из-за санкций в отношении украинских медиа, которые негативно отражаются как на работе СМИ, так и на работе журналистов.

Отмечается, что в течение последних месяцев санкции были введены в отношении СМИ без судебного разбирательства.

"Это предложение о принятии резолюции исходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к нескольким физическим и юридическим лицам, что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты: 112, ZIK, сайты "Страна.ua", "Шарий.net", NewsOne, в то время как Виктор Медведчук находится под домашним арестом", – сказано в документе.

Кроме того, в предложении по резолюции говорится о необходимости напомнить о верховенстве закона и исключительном характере внесудебных решений, которые могут быть приняты только в рамках самого чрезвычайного положения под контролем Верховной Рады.

"Таким образом, фундаментальные принципы свободы прессы должны применяться в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – уточнили в предложении.

Целью данного предложения о постановлении является создание комиссии по расследованию с такими задачами:

оценить уровень свободы прессы в украинской медиасфере;

измерить доступ населения Украины к разнообразию информации из разных источников;

оценить уровень безопасности журналистов, выполняющих свои функции, перед лицом новых авторитарных злоупотреблений.