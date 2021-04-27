В ПАСЕ приняли резолюцию о защите прав национальных меньшинств

ПАСЕ. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Парламентская ассамблея призвала страны-члены Совета Европы обеспечить полноценное участие лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, в культурной, социальной и экономической жизни, а также в общественных делах государств, в которых они проживают.

Так, в резолюции Ассамблеи №2368 от 19 апреля 2021 года, принятой в рамках апрельской сессии ПАСЕ, отмечается, что уважение языкового, этнического и культурного разнообразия, основанное на признании основоположных прав на равенство и человеческое достоинство, является краеугольным камнем системы защиты прав человека в Европе и имеет решающее значение для сохранения инклюзивных демократий, основанных на принципе плюрализма.

Резолюция была принята парламентариями после завершения дебатов на тему обеспечения в Европе прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам.

За основу обсуждения был взят одноименный отчет, подготовленный от имени комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации членом Ассамблеи от Республики Сербия, депутатом Народной скупщины Эльвирой Ковач.

Важно отметить, что при подготовке отчета госпожа Ковач предварительно совершила ознакомительный (исследовательский) визит в Украину.

Так, в контексте реалий в Украине (где "нацменьшинства продолжают ощущать глубокую обеспокоенность текущей ситуацией в данном отношении") отчет говорит о важности – что является непростой задачей – нахождения надлежащего баланса между законными усилиями по поощрению использования государственного языка, с одной стороны, и необходимостью защиты языковых прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, с другой.

Также отчет ссылается на ряд заключений Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), в частности касательно так называемых языкового и образовательного Законов Украины, которые, к сожалению, так и не были приняты во внимание украинскими властями.

Напомним, что Вторая (апрельская) часть сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялась в гибридном формате в г. Страсбург, Франция 19-22 апреля 2021 года. В составе украинской делегации в сессии принял участие народный депутат Украины Олег Волошин, представляющий парламентскую фракцию политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В своём выступлении в рамках дебатов на тему обеспечения в Европе прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, он призвал Ассамблею обратить внимание на проблемные вопросы государственной политики Украины в отношении языковых, образовательных и культурных прав национальных меньшинств.