В ПАСЕ потребовали от правительства Украины соблюдать демократию

ПАСЕ. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Даже Евросоюз дал понять властям Украины, что нарушать свободы граждан настолько явно, как это делает Киев, в современном обществе непозволительно. Об этом политолог Елена Панина рассказала ФАН, комментируя критику в стенах ПАСЕ санкций Совбеза Украины против СМИ.

Главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах заявил в интервью украинскому телеканалу "Первый независимый", что журналистика на Украине является опасной профессией.

Директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина отметила, что в последнее время вновь активизировались попытки украинских властей как-то "оживить" процесс вхождения Украины в Европейское сообщество и Североатлантический блок.

"Как и прежде, настойчивость Украины не вызывает энтузиазма ни в Брюсселе, ни в руководящих структурах ЕС. И хотя администрация [Владимира] Зеленского всеми силами стремится убедить европейских партнеров, что делает все возможное для развития демократических свобод и защиты прав человека, подобные декларации Киева встречают изрядный скепсис, это отчетливо проявилось на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", — сказала политолог.

Панина обратила внимание, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Кильюнен Киммо заявил, что "не может быть серьезных политических и демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли", и это, по мнению европейского политика, является одним из главных препятствий для интеграции Украины в Европейское сообщество.

"Для столь жестких заявлений есть серьезные основания. За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали свыше 82,5 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов. Громкий резонанс вызвали санкции против восьми человек, среди которых глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Виктора Медведчука обвинили в "пророссийских взглядах", и он до сих пор находится под домашним арестом", — подчеркнула аналитик.

Собеседница ФАН сообщила, что вызвал массу вопросов в ПАСЕ и указ о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и "ЗИК". В итоге на Украине сегодня не осталось СМИ, выражающих отличную от официальной точку зрения.

"Вице-президент ПАСЕ Кильюнен Киммо высказал обеспокоенность состоянием демократических процессов на Украине, подчеркнув, что "в этих процессах ведущую роль играют медиа, ведь они транслируют разносторонние мысли, которые есть в обществе". А главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защите журналистов Штефан Шенах напомнил, что в европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может", — добавила эксперт.

Директор Института международных политических и экономических стратегии заметила, что в ходе сессии ПАСЕ озвучили факт блокировки СМИ Советом национальной безопасности и обороны Украины без судебного разбирательства и предложили создать специальную комиссию, которая оценит свободу слова на Украине.

"Правительство Украины построило целый лабиринт из норм и правил для политиков и СМИ. Массу нареканий вызывает противоречащий мировым стандартам "Закон о СМИ". Напряжение в отношениях властей Украины с оппозиционными политиками и журналистами близко к точке кипения. Многие из них были вынуждены покинуть страну. Резко усилилась цензура в украинском интернете. В ПАСЕ впервые высказали прямую критику в отношении демократии на Украине", — заключила Панина.

Политический стратег высказала мнение, что администрации Владимира Зеленского следует давно понять: голословная риторика в поддержку "демократических ценностей" больше не убеждает, нужны реальные шаги по нормализации общественной ситуации, а к этому в Киеве не готовы.