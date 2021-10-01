В ПАСЕ планируют создать комиссию по свободе слова из-за давления украинской власти на независимые СМИ

РИА Новости

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагается создать специальную комиссию по расследованию, которая оценит свободу прессы в Украине. Об этом идет речь в сюжете телеканала "Перший Незалежний"

В предложении относительно резолюции Ассамблеи, которую внес французский сенатор, выражается обеспокоенность из-за незаконных санкции СНБО в отношении оппозиционных политиков и украинских медиа.

"Это предложение о принятии резолюции выходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении санкций к нескольким физических и юридических лицам", что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты: "112 Украина", NewsOne, ZIK, сайты "Страна.uа", "Шарий.net", в то время как Виктор Медведчук находится под домашним арестом", - идет речь в предложении.

Также там говорится о необходимости напомнить о верховенстве закона и исключительном характере внесудебных решений, которые могут быть приняты только в рамках самого чрезвычайного положения под контролем Верховной Рады. Свобода слова является одним из главных принципов демократии, а закрытие независимых СМИ нарушает права и свободы граждан. Делегаты ПАСЕ осудили давление в Украине.

"Относительно ситуации с украинским СМИ, я критически наблюдаю за ней уже много лет. Состояние дел со свободными СМИ и свободой слова вызывает беспокойство. И это отслеживается здесь в ПАСЕ и также в Германии. Я думаю, что Украина нуждается плюралистическом ландшафте, сформированном различными точками зрения по различным вопросам. В том числе и по Донбассу. А то развитие ситуации что сейчас, оно действительно тревожит. Это уход от демократической Украины, которую я действительно хотел бы видеть такой", - заявил член ПАСЕ от Германии Андрей Гунько.

"Свобода самовыражения - это один из главных гуманитарных прав. Мы часто слушаем нотации от Европейского союза, по свободы СМИ. Но мы не закрыли ни медиа в своей стране", - отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Я знаю о ситуации в Украине и я встревожен. Журналистика в Украине - это нелегкая профессия. Свобода слова - одна из важнейших составляющих демократии. Три части власти: исполнительная, законодательная и судебная, а медиа четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь -это серьезно. В Австрии невозможно закрытие телеканалов исполнительной властью Это может сделать суд, но не правительство", - указал главный докладчик ПАСЕ о свободе медиа и защите журналистов Штефан Шенах.

Нарушения основных принципов демократии, основных прав человека в Украине стало одним из ключевых вопросов во время круглого стола "СМИ и конфликт: Свобода прессы в Украине", организованного EU Buzz в сотрудничестве с Vocal Europe. Там уверены, что Европа должна усилить свое влияние на такие беспрецедентные решения украинских властей. Ведь такая вялая реакция наших партнеров может привести к тотальной диктатуре и уничтожению демократии в Украине.

"Совсем недавно, в феврале, Киев закрыл три телеканала, их обвинили, что они слишком благосклонны к России. В мае власти отправили ведущего оппозиционера господина Медведчука под домашний арест. В апреле были задержаны 60 демонстрантов, которых даже не обвиняли в каких-либо насильственных действиях - а только в выражении симпатий к России. Блогер Анатолий Шарий был вынужден покинуть страну и скрывается за границей. Андрей Ермак, влиятельный чиновник в офисе президента Зеленского, злоупотребляет полномочиями службы безопасности Украины, вводя цензуру СМИ. Поэтому меня очень тревожит отсутствие свободы прессы в Украине. А еще меня тревожит, как на это реагирует Евросоюз", - сказал депутат ЕП от Ирландии Мик Уоллес.

"Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно. Мы привыкли наблюдать за запретом медиа и отсутствием свободы слова в странах, где председательствует авторитарный режим и существует диктатура" , -добавил почетный председатель исследовательского института Vocal Europe Анри Малосс.

Таки действия украинской власти получили шквал осуждений от международных политиков, участвовавших в сессии ПАСЕ. В своих письмах для делегатов ПАСЕ журналисты рассказали обо всех притеснениях, с которым они столкнулись после введенных Зеленским санкций. Беспрецедентные действия украинской власти по подавлению свободы слова были осуждены ведущими международными правозащитных и профильными организациями. В частности, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, и назвал это решением противоречащим международным стандартам. И призвал восстановить вещание телеканалов и прекратить санкции. Действующая украинская власть сегодня загоняет свой народ в рабство и пытается уничтожить оппозицию. Ведь понимает, что весь мир на стороне закона.

Напомним, в понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.