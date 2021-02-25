Шуфрич выступил на заседании ПА ОБСЕ и указал на незаконные действия власти в отношении трех телеканалов и лидеров оппозиции

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

В Парламентской ассамблее ОБСЕ был поднят вопрос о беспредельных действиях украинской власти в отношении трех телеканалов и лидеров оппозиции. Об этом в Twitter сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Сегодня выступил на заседании ПА ОБСЕ и поднял вопрос беспредельных действий власти в отношении трёх каналов и лидеров оппозиции! Отметил всю абсурдность обвинений в поддержке терроризма! Также подчеркнул отсутствие у власти воли в реализации Минских соглашений", – отметил он.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также к пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Все введенные на три года.

Среди лиц, которые попали под санкции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.