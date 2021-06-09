В отличие от Медведчука, Офис президента не выдвигает обвинений Ахметову и Зеленскому, которые зарабатывают сотни миллионов в РФ, – Васильковский

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Если изучить официальную статистику, выясняется, что Ахметов, Пинчук, Зеленский и многие другие украинские бизнесмены зарабатывают в России сотни миллионов. Так политический обозреватель Николай Васильковский прокомментировал заявление замминистра экономики Тараса Качки на форуме "Украина 30" о том, что Украина продолжит торговать с Российской Федерацией.

"Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, "в любую погоду"? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка", – с сарказмом пишет журналист.

Васильковский напоминает, что ДТЭК Рината Ахметова владеет шахтами "Обуховская" и "Дальняя" в Ростовской области.

"Балансовая стоимость "Обуховской" – 14,4 миллиарда российских рублей. За 2020 год шахта в Ростовской области принесла Ахметову 255,5 миллиона рублей прибыли (это 3 миллиона 530 тысяч долларов). Выручка АО "Донской антрацит" за 2020 год составила 1,8 миллиарда рублей (24 миллиона 872 тысячи долларов США по курсу). А лохам Ахметов на своем канале "Украина 24" рассказывает про "диктатора Путина", при этом зарабатывая в России десятки миллионов долларов", – приводит официальные данные журналист.

Васильковский добавляет, что такой бизнесмен как Виктор Пинчук участвует в России в государственных тендерах на десятки миллиардов рублей.

"Или, скажем, пан Виктор Пинчук – большой друг семьи Клинтон и "серийного мецената" Джорджа Сороса. За торговлю с Россией отвечает компания "Интерпайп-М" – подразделение холдинга EastOne олигарха. "Интерпайп-М" до недавних пор активно продавала в Россию трубы и колеса. И, естественно, платила налоги в российский бюджет. Например, только в 2018 году компания Пинчука заплатила в государственный бюджет РФ в сумме 313,3 миллиона рублей (или 4 миллиона 329 тысяч долларов США). А всего "Интерпайп-М" приняла участие в государственных тендерах РФ на общую сумму 26,6 миллиарда рублей", – сообщает автор.

Также Васильковский уточняет, что принадлежащая Борису Колесникову компания "Конти-Рус" 28 мая "на торгах приобрела кондитерскую фабрику "Красная Заря" в Иваново. Как видим, дела у Колесникова в России идут хорошо, поэтому бизнес расширяется".

При этом, обращает внимание Васильковский, ни СНБО, ни Офис президента Зеленского не выдвигает против Ахметова, Пинчука и других никаких обвинений в госизмене, хотя они зарабатывают сотни миллионов в Российской Федерации.

"А что же СНБО и Офис президента? Неужели уже "кинули предъяву" в госизмене Ахметову, Пинчуку и прочим, кто зарабатывает в России сотни миллионов рублей? А ведь ни Ахметов, ни Пинчук, ни Колесников, в отличие от того же Виктора Медведчука, пальцем не пошевелили, чтобы освободить украинских пленных на Донбассе. А ведь предприятия украинских олигархов заключают договора на сотни миллионов с государственными компаниями Российской Федерации", – информирует журналист.

В связи с этим, приходит к выводу Васильковский, становится понятно, что обвинения против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука высосаны из пальца.

"Когда видишь, сколько Ахметов и другие олигархи зарабатывают на рынке РФ, становится ясно, что обвинения против Медведчука за контакты с РФ, что называется, высосаны из пальца. Собственно, уголовное дело, которое с самого старта, начало разваливаться, еще одно тому свидетельство", – констатирует он.

"Да, и, справедливости ради, давайте еще вспомним продукцию связанной с Зеленским компании "Квартал 95". Практически весь дневной эфир канала СТС заполнили сериалы производства "Квартала 95" – это "Папик" и "100 000 минут вместе", – заключает политический обозреватель Николай Васильковский.