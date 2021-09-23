В основе лежит пиар: Эксперт провел аналогию между законами о люстрации и олигархах

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

По его словам, в основе не стоит очистки от недобросовестных чиновников, улучшение работы госаппарата, более прозрачная и антикоррупционная деятельность государственной машины в интересах людей

Закон об олигархах как и закон о люстрации является пиаром власти. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Мы знаем, что этот закон антиолигархический, как его называют, отправили в Венецианскую комиссию. То есть, если идти по-нормальному, законно, красиво, то нужно было бы дождаться соответствует ли это нормам европейского права. Ведь мы же, прежде всего, идем и стремимся по европейским стандартам и любое принятие любого законодательного документа, который не соответствует европейским стандартам, на самом деле, разворачивает нас в другую сторону и противоречит лозунгам власти с действиями власти", - сказал он.

Эксперт добавил, что в основе законов стояли не очистки от недобросовестных чиновников, не улучшение работы госаппарата, не более прозрачная и антикоррупционная деятельность государственной машины в интересах людей, а в основе стоял пиар.

"Я четко вижу аналогию с законом о люстрации. Вот провели закон о люстрации, изменилось что-то к лучшему? Кроме конкретных жизненных человеческих трагедий людей, которые честно работали в течение 15-20 лет, каждый на своем месте делали карьеру, к которым нет претензий правоохранительных органов и, попавших под этот закон, который во многих своих переходных положениях хуже, чем если бы они попали под уголовное преследование. Поэтому я провожу аналогию между этими законами, в основе стояли не очистки от недобросовестных чиновников, что в основе не стояло улучшение работы госаппарата, не более прозрачная и антикоррупционная деятельность государственной машины в интересах людей, а в основе стоял пиар", - подытожил Атаманюк.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Законопроект поддержали 279 парламентариев.