В ОПУ заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу

Отмечается, что привлечение США, позволит сделать переговорный процесс более эффективным

В Офисе президента считают, что необходимо привлечь Соединенные Штаты Америки к минским переговорам и переговоров в нормандском формате по Донбассу. Это позволит сделать переговорный процесс более эффективным, заявила заместитель главы ОПУ Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства .

По ее словам, США, Европейский Союз и Украина должны координировать свои действия.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что нельзя проводить переговоры по Донбассу в Белоруссии, которая зависима от России на 100%. По его словам, это нонсенс проводить переговоры в стране, где власть в руках диктаторских.