В ОП подтвердили увольнение Мендель с должности пресс-секретаря президента, но это не все

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В ведомстве утверждают, что она останется в команде ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства. Об этом он заявил в комментарии "Бабелю".

В частности, Подоляк отметил, что Мендель пока продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря - "временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП".

После чего, по его словам, он сосредоточится на работе с иностранными СМИ и "будет эффективной" как советник по международным коммуникациям.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей требуют существенного усиления. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", — рассказал Подоляк.

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Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Юлия Мендель покинет пост спикера президента Владимира Зеленского после двух лет работы.