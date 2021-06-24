В ОП назвали имя нового представителя Зеленского: Кто он и что о нем известно

Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Ранее эту должность занимала Юлия Мендель

Новым пресс-секретарем Владимира Зеленского станет журналист и телеведущий Сергей Никифоров. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода".

"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен господин Сергей..." – отметил Подоляк.

Известно, что 34-летний Сергей Никифоров родился в Кривом Роге. В 2008 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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С 2007 года был корреспондентом телеканалов "Первый национальный", "Рудана" (Кривой Рог), "24" и К1. В период с 2011 до 2017 года работал в украинской службе Euronews.

С 2018 года начал работать в холдинге "Медиа Группа Украина" на телеканалах "Украина" и "Украина 24". Никифоров был корреспондентом программы "Сегодня", впоследствии ведущим выпуска новостей телеканала "Украина 24", а с октября 2020 года вместе с Талой Калатай работают над проектом "Утро чемпионов".

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Напомним, в конце апреля Юлия Мендель уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины после двух лет работы.