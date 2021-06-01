В ОП анонсировали создание Конгресса региональных властей

Офис президента Фото из открытых источников

Новый орган будет состоять из двух палат, в президиум будет входить Зеленский

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание в Украине в ближайшее время Конгресса региональных властей. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Тимошенко рассказал, что Конгресс будет состоять из двух палат:

первая-это местные власти, председатели объединенных территориальных общин (ОТГ) и районных советов;

вторая-главы областных государственных администраций (ОГА) и советов.

По его словам, в офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это, подчеркивает он, "будет не пустой орган".

В президиум конгресса, по его словам, будут входить по три представителя из обеих его палат, министры и руководство офиса, включая президента.

"У большинства представителей на местах вопросы, с которыми им нужно "достучаться" до Кабинета министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом им будем помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями", — сказал Тимошенко.

Он отметил, что Конгресс начинает свою работу уже на этой неделе — в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент Владимир Зеленский. На этом заседании, добавил Тимошенко, изберут членов президиума Конгресса. Какой будет процедура избрания в ОП пока не уточняют.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что народным депутатам запретили беспрепятственно проходить в офис президента Украины.