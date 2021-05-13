В ОП анонсировали конкурс на нового главу "Нафтогаза"

Планируется, что конкурс стартует через шесть месяцев

В Офисе президента анонсировали проведение конкурса на голову правление "Нафтогаза" . Планируется, что конкурс стартует через шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ .

Как отмечается, сегодня, 13 мая, был подписан контракт с новым главой "Нафтогаза" Юрием Витренко. Он будет находиться в должности 12 месяцев, а нового руководителя изберут на прозрачном конкурсе.

"Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления", - уточнили в Офисе президента.

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Ранее сообщалось, что все члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые присутствовали на заседании 30 апреля, подали в отставку. Согласно корпоративным процедурам прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

В свою очередь, Кабинет министров Украины призвал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.