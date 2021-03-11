В Офисе Зеленского обиделись из-за инициативы ОРДЛО освободить четырех женщин при посредничестве Медведчука, - Джангиров

Дмитрий Джангиров Фото из открытых источников

Причина запрета телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и санкций против оппозиционного политика Виктора Медведчука - это падение личного рейтинга Владимира Зеленского, а также раздражение от того, что команда президента не добилась прогресса в деле выполнения Минских соглашений. Об этом в эфире Youtube-канала Intervizor заявил политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.

"Видимо, пришло время или пришла осознанность президента и его команды выполнять обязательства, взятые перед Западом. И, я думаю, падение личного рейтинга, раздражение от бессилия, например, в минском процессе…" - пояснил политический консультант.

Кроме того, Джангиров особо отметил, что в Офисе президента крайне нервно отреагировали на историю, когда власти ОРДЛО согласились освободить четырех гражданок Украины, но лишь при условии, что посредником выступит глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Думаю, в Офисе президента восприняли как вызов тот факт, что самопровозглашенные республики четырех женщин согласились передать - но Медведчуку", - уточнил эксперт.

"Кстати, у них там сроки (тюремного заключения, - редакция), если не ошибаюсь, от 16 лет и выше. Понятно, что в ближайшие годы их теперь не передадут. Но, послушайте, что там четыре женщины по сравнению с удовлетворением амбиций нашего президента? Заметьте, про них уже и забыли", - отметил эксперт.

Джангиров подчеркнул, что решения власти во главе с Зеленским нарушают законодательство Украины.

"Зачем решение судебной системы, если есть решение СНБО? Зачем представление о праве, если есть американское посольство, которое одобрит? Зачем дискуссия, когда есть СБУ, которая по любому вопросу может, причем просто высосанному из пальца, выдвинуть обвинение в государственной измене!" - возмутился эксперт.

Вместе с тем, по мнению Джангирова, Зеленский похож не на настоящую "сильную руку", а на Чарли Чаплина из знаменитого фильма-пародии "Великий диктатор".

"Зеленский заигрывается, конечно, в "Великого диктатора". Но выглядит он примерно, как Чарли Чаплин в роли "великого диктатора" в фильме 1936 года (в одноименном фильме "Великий диктатор", который является пародией на Адольфа Гитлера, - редакция)", - юмористически заключил политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.