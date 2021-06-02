В Офисе президента назвали дату следующего заседания СНБО

Заседание СНБО Офис президента Украины

Предполагается, что будут рассматривать санкции в отношении режима Лукашенко

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может состояться 4 июня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Сегодня".

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал он.

Также Подоляк добавил, что повестка дня заседания пока формируется и будет известна позже.

Сейчас СМИ предполагают, что на предстоящем заседании могут рассмотреть санкции против режима Лукашенко и представить отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

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Напомним, что ранее МИД подготовил пакет санкций против Беларуси и передал его СНБО .