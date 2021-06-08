В Офисе президента исправили официальное заявление относительно слов Байдена о НАТО

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Сначала Белый дом и ОП обнародовали противоречивые заявления

Офис президента Украины удалил из уведомления о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий по членству в НАТО, передает "Axios".

Сначала Белый дом и Офис президента Украины выдали противоречивые официальные сообщения о телефонном звонке, который состоялся в понедельник 7 июня между Байденом и Зеленским.

В частности, сначала в ОП сообщали следующее: "Президент США акцентировал внимание на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Впрочем, впоследствии Белый дом возразил, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение", – заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios".

Теперь в украинском заявлении обнародован такой текст: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский подчеркнул важность предоставления Украинскому государству Плана действий по членству в Альянсе".

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Напомним, накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.