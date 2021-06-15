В Офисе президента будут гадать на кофейной гуще, о чем договорились Байден и Путин, потому что коммуникатора уровня Медведчука у них нет, – Чаплыга

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

В Офисе президента будут гадать на кофейной гуще об итогах переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, потому что сегодня у Украины нет коммуникатора такого уровня, который находится на прямом контакте с мировыми лидерами. Об этом написал в своем комментарии для официального партнера The Financial Times – делового издания "Капитал" политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

"16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться в строки пресс-релизов и пытаться понять – о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать "на кофейной гуще". "Ха!" – скажет какой-то зелебот или порохобот. "Да мы обратимся к стратегическим партнерам США – и они нам все расскажут", – сообщил активист.

Чаплыга напомнил, как Офису президента пришлось удалять из пресс-релиза о разговоре Байдена и Зеленского информацию о Плане действий по членству в НАТО.

"И здесь стоит напомнить недавний скандал, когда ОП в пресс-релизе написал о том, якобы Байден обещал Зеленскому ПДЧ в НАТО. А потом офисным пришлось убирать про ПДЧ из информации на сайте президента Украины. Потому что коммуникации со "стратегическими партнерами" нет. И мы все это четко увидели.

"Слова не важны, а важны конкретные поступки", – так Зеленский тогда прокомментировал скандал. Так вот! Как раз завтра будет тот случай, когда слова очень важны", – отметил активист.

Чаплыга подчеркнул, что сегодня у Украины нет коммуникатора на высшем уровне, который проинформирует руководство страны об итогах переговоров Байдена–Путина.

"Со стороны РФ на встрече будет Козак… А кто будет со стороны Украины? Никто. Нужны коммуникаторы. А их нет. При всех за и против, при всех позитивах и негативах, но за 2 года мы увидели, что у Украины так и не появилось коммуникатора уровня Медведчука. А с США такого коммуникатора у Украины не было никогда. А с РФ такой коммуникатор был, но сейчас не задействован", – пояснил активист.

"Зачем нужен такой коммуникатор? Во-первых, чтобы получать информацию. Во-вторых, как сказал тот же Зеленский, "важны поступки". Но мы совершаем поступки на основе информации, а информация – это как раз слова. Все тот же пример: был бы у Украины коммуникатор с США – Офису президента не понадобились бы скандальные "поступки" в виде удаления слов про ПДЧ с сайта", – уточнил блогер.

Чаплыга объяснил, что коммуникатор на высшем уровне нужен именно для того, чтобы отстаивать интересы Украины в диалоге с крупными державами.

"Наконец, самое главное, коммуникатор на высшем уровне нужен, чтобы отстаивать интересы Украины. Политика в стиле "Чего изволите?" перед США и Западом уже показала, что интересы Украины банально игнорируют. А тот же Медведчук – мы это можем услышать даже на этих склеенных "записях" – показал, что в критических ситуациях дипломатией и правильным словом для РФ умеет отстаивать интересы Украины", – аргументировал он.

"Ибо дипломатия – это не "ла-ла-ла", дипломатия – это умение продвигать собственный интерес – и словами, и поступками (!!!), понятными и приятными иной стороне. В общем, завтра состоится встреча Путина и Байдена. Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... И будет смешно, если в ОП точно так же будут думать-гадать, о чем же все-таки договорились", – заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.